Termina debate 'RedeTV!/UOL' entre os candidatos de São Paulo

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo encerrou-se por volta das 12h30 desta terça-feira, 17,. Com duração superior a duas horas, o evento foi iniciado de forma turbulenta. Logo no primeiro bloco, durante dinâmica de perguntas e respostas, Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) trocaram gritos e xingamentos, resultando em advertências para ambos.

A apresentadora teve que intervir e solicitar que não houvesse ofensas entre os candidatos. Depois, nem todos responderam objetivamente às perguntas, e as discussões sobre propostas ficaram limitadas, principalmente em dinâmica de questionamentos feitos por jornalistas, tornando a discussão morna.

Realizado pela Rede TV! em parceria com o UOL, o debate teve as cadeiras parafusadas no chão devido ao incidente do último debate, na TV Cultura, quando Datena jogou uma cadeira em direção a Pablo Marçal. Durante o evento desta quarta, houve acusações diretas entre os candidatos, mas eles não interagiram diretamente entre si.