O POVO News: Debate tem novo encontro entre Marçal e Datena; PGR denuncia deputados do PL

Os seis candidatos à Prefeitura de São Paulo se encontraram na manhã desta terça em um novo debate promovido pela RedeTV! e pelo UOL. Esse foi o primeiro encontro entre os candidatos José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), após a agressão do tucano ao ex-coach no último domingo, 15.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 17. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o episódio analisará o novo debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo e abordará a denúncia contra três deputados do PL por corrupção em emendas parlamentares .

Na ocasião, Datena agrediu Marçal com uma cadeira após ter sido provocado pelo influenciador. O candidato do PSDB foi expulso do evento, enquanto o ex-coach deixou o local para ser atendido em um hospital.

Após o incidente de domingo, a RedeTV! fixou no chão as cadeiras que foram utilizadas pelos candidatos nesta terça e reforçou as regras para evitar um novo episódio de tensão entre os postulantes.

A edição também abordará a denúncia contra três deputados do PL por suposto esquema de desvio de emendas parlamentares. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal os deputados Josimar Maranhãozinho (MA), Bosco Costa (SE) e Pastor Gil (MA).