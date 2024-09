No fim de debate, Nunes pede voto de confiança para continuar dirigindo SP

A candidata à Prefeitura de São Paulo Marina Helena (Novo), afirmou que oferece seus valores ao povo e às famílias de SP nas considerações finais do debate. "O que eu tenho para você é o que eu vi dar certo com o (então) ministro da Economia Paulo Guedes. É o que eu vi dar certo nas gestões do Novo, inclusive na prefeitura melhor avaliada do país", disse.

A candidata sustentou seu último minuto de fala repudiando a violência política, na esteira da cadeirada e da agressividade vista nos últimos debates: "187 registros de violência política ocorreram no primeiro semestre aqui no Brasil, sendo 43 assassinatos de políticos e seus familiares. A política é reflexo do nosso voto e eu me recuso a acreditar que você trabalhador honesto queira dar o seu voto para estimular esse tipo de comportamento", declarou.