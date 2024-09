Ministro do STF determina abertura de inquérito contra Silvio de Almeida

Ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida Crédito: FCO FONTENELE

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta terça-feira, 17, a abertura de inquérito na Polícia Federal (PF) contra o ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida. A PF irá investigar as acusações de assédio sexual e moral contra Almeida. O caso tramitará na Suprema Corte. Na quinta-feira, 12, a PF encaminhou ao Supremo um relatório preliminar com as denúncias contra Silvio de Almeida, já com depoimento de uma das supostas vítimas do caso, que relata importunação sexual. O ex-ministro nega todas as acusações. No relatório a PF também questionava se a investigação deveria continuar no STF, ser enviada para primeira instância da Justiça ou mesmo ser encaminhado para a Polícia Civil.