Datena diz ter sido incitado a agredir Marçal novamente

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) disse que foi incitado a agredir novamente o candidato Pablo Marçal (PRTB) durante o debate RedeTV!/UOL realizado nesta terça-feira, 17. Segundo ele, a agressão ocorrida no debate da TV Cultura foi em "legítima defesa".

Ele afirma que não está feliz pela agressão do último debate. "Não estou feliz. Não faria de novo, fui incitado a fazer e não fiz."

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A ação de agredir Marçal foi uma "reação" e o influenciador o chamou de "assediador" no debate desta terça-feira, disse Datena. "Quem levou cadeirada naquele debate fui eu. Aquela ação foi uma reação. Em nenhum momento ele me chamou de estuprador, mas hoje ele reincidiu me chamando de assediador. É outro crime que ele comete."