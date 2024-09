Datena diz não estar feliz com o que aconteceu no debate de domingo

O candidato à Prefeitura de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) fez mea culpa após ter agredido o candidato Pablo Marçal (PRTB) com uma banqueta de ferro durante o debate promovido pela TV Cultura no último domingo, 15. "Eu não tenho palavreado político. Não sei falar como político. Não sei agir como político. Não estou feliz com o que aconteceu no último debate", afirmou o candidato nesta terça-feira, 17, no debate da Rede TV em parceria com o UOL.

A declaração ocorreu na primeira pergunta do debate, feita por Guilherme Boulos (PSOL) numa tentativa de dobradinha com o tucano. No entanto, no direito de resposta concedido pela emissora após ser ofendido por Marçal, Datena assumiu novamente um tom mais agressivo.

"Pode me provocar do jeito que você quiser. Eu não vou partir para a agressão com você porque eu não bato em covarde duas vezes", disparou contra o influenciador. "Eu me arrependo desse ato, mas muitos juristas já consideraram como legítima defesa da honra".