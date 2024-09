Datena diz esperar clima de democracia e civilidade no primeiro debate após cadeirada em Marçal

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) foi o primeiro candidato a chegar os estúdios da RedeTV! na manhã desta terça-feira, 17, para participar do primeiro debate após ele jogar uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) no último domingo, 15. Apesar do incidente, todos os principais postulantes ao cargo confirmaram presença no evento previsto para começar às 10h20.

"Espero que o clima seja de democracia e o povo de São Paulo possa escolher com tranquilidade o seu candidato. Eu espero que haja civilidade entre os candidatos e que nós possamos ter, pelo menos, enfim um debate. Até agora o que houve não foi debate", disse. Ele não comentou diretamente o episódio com Marçal, mas disse na segunda, 16, que repetiria o gesto diante das mesmas circunstâncias. A confusão ocorreu após o candidato do PRTB mencionar uma acusação, já arquivada, de assédio sexual contra o jornalista.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Marçal não quis dar entrevista ao chegar no estúdio antes do debate, e disse que deve falar com a imprensa após o encontro já que chegou "em cima do horário". O ex-coach chegou a discutir com um repórter do UOL, tentando desmentir o jornalista, afirmando que não havia dito que não falaria com a imprensa. Ele chegou a interromper a participação do repórter, que devolveu a imagem para o estúdio.