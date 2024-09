Datena bloqueia Marçal no WhatsApp após mensagem na madrugada: 'você fraturou minha costela'

Após ser agredido com uma cadeira pelo apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) durante o debate promovido pela TV Cultura, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) enviou uma mensagem no WhatsApp ao jornalista. Os dois estão entre os dez candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo nestas eleições. "Você fraturou minha costela, cara", diz a mensagem, enviada durante a madrugada de segunda-feira, 16. Datena não respondeu e, em seguida, bloqueou o número do empresário.

A captura de tela com a mensagem foi obtida pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo. A informação foi confirmada pelo Estadão. Após a agressão, o tucano foi expulso do debate, enquanto o candidato do PRTB, em um primeiro momento, comunicou ao mediador Leão Serva que gostaria de permanecer no programa. Minutos depois, mudou de ideia e optou por sair do debate. Naquele momento, o posicionamento da assessoria do empresário foi de que Marçal resolveu não participar mais do confronto após sentir dificuldades para respirar. O influenciador confirmou a versão em entrevista a jornalistas na manhã de segunda, após receber alta hospitalar.

Traumatismo 'sem maiores complicações', diz hospital