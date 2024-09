O que significa 'Jack', gíria de cadeia usada por Marçal antes de levar cadeirada de Datena?

Antes de ser agredido com uma cadeira durante o debate da TV Cultura, realizado na noite deste domingo, 15, o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, chamou o candidato do PSDB, José Luiz Datena, de "Jack".

A origem do termo "jack" é incerta. Sabe-se, porém, que há influência do assassino em série britânico "Jack, o Estripador", que executou ao menos cinco mulheres no final do século XIX. No sistema prisional, foi feito uma corruptela, ou seja, uma transformação da palavra, de "Estripador" em "Estuprador".

O termo foi popularizado na letra da música "Vida Loka pt.1" do grupo de rap Racionais MC's, que surgiu no bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Em um trecho da canção, o rapper Mano Brown diz que os estupradores são poupados por uma parcela da população quando estão nas ruas.

"Mas na rua não é não, até 'jack' tem quem passa um pano, impostor pé-de-breque, passa para o malandro. A inveja existe, e a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados capitais é a vaidade", diz a letra da música, lançada pelo Racionais MC's em 2002.