Lula critica 'supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade' durante cerimônia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou nesta segunda-feira, 16, a "supremacia branca" em uma cerimônia do Judiciário. A declaração foi dada durante cerimônia de formatura de diplomatas no Instituto Rio Branco. Apesar do comentário, o presidente não disse a qual cerimônia ele estava se referindo.

"Esses dias, fui na posse de um ministro num tribunal. Era uma supremacia branca que não tem nada a ver com a realidade brasileira. Não tem nada a ver. Eu dizia que não vi nenhum aluno do ProUni naquela posse, não vi nenhum aluno do Fies, parecia que era um outro mundo. Então, quando venho aqui e vejo que Brasil está representado na questão de gênero, na questão racial, fico com orgulho", afirmou Lula.

O presidente esteve, no último dia 3 de setembro, na cerimônia de posse do ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), como Corregedor Nacional de Justiça. O evento realizado no plenário do Conselho Nacional de Justiça contou com a presença de outros ministros de governo e integrantes dos tribunais superiores. Campbell foi indicado por Lula para o cargo e substituiu o ministro Luis Felipe Salomão.