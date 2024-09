Juíza arquiva investigação sobre advogado alvo de operação contra avanço do PCC em prefeituras

A juíza Priscila Devechi Ferraz Maia, da 5.ª Vara Criminal de Guarulhos, na Grande São Paulo, arquivou uma investigação sobre o advogado Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto, que foi alvo de uma rumorosa operação da Promotoria estadual contra o avanço da máquina do PCC em setores da administração pública, inclusive prefeituras e câmaras municipais da região metropolitana e do interior paulista. A decisão atende um pedido do próprio Ministério Público.

Segundo a juíza, encerrada a análise do material digital associado a Áureo Tupinambá 'não foram amealhadas provas da atuação do investigado na organização criminosa'. Priscila Maia destacou que não há provas para a instauração de uma ação penal no caso do advogado.

A informação sobre o arquivamento foi divulgada pelo repórter Eduardo Velozo Fuccia, da revista Consultor Jurídico (ConJur), e confirmada pelo Estadão.