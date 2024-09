Bilionário custeia quase metade de campanha de candidato no interior do Ceará

O candidato à prefeitura de Iguatu, no Ceará, Roberto Filho (PSDB) recebeu até agora R$ 621,8 mil para a campanha eleitoral - quase a metade, R$ 300 mil, é relativa a uma doação do bilionário Rubens Ometto, fundador do grupo Cosan. É o maior valor doado pelo empresário, que destinou a mesma quantia à candidata a vereadora em Curitiba Rafaela Lupion (PSD). Ao todo, Ometto já repassou mais de R$ 5,1 milhões a candidatos nestas eleições.

Na cidade de 100 mil habitantes no interior cearense, o limite de gastos para os candidatos à prefeitura é de R$ 691,7 mil. Portanto, a doação do bilionário é quase a metade do total que Roberto Filho pode gastar para conquistar o voto do eleitorado do município. Partido do candidato, o PSDB doou a metade do montante destinado pelo empresário para a campanha, R$ 150 mil. Procurado pelo Estadão para comentar a doação, Rubens Ometto não retornou até a publicação deste texto.

O candidato recebeu ainda uma doação de R$ 150 mil de Edson Queiroz Neto, presidente do conselho administrativo do Grupo Edson Queiroz, que tem empresas nos ramos de energia e telecomunicações. Estreante nas eleições, Roberto Filho foi vice-presidente do grupo e deixou o cargo para ingressar na política. Ele se filiou ao PSDB em abril de 2024.