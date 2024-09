Campanha de Trump relata tiros próximo a clube de golfe do candidato

Campanha do candidato republicano informou que disparos aconteceram próximo ao campo de golfe do ex-presidente, na Flórida

A campanha de Donald Trump relatou tiros próximos ao clube de golfe do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos em West Palm Beach, na Flórida. Trump estava no local, mas, de acordo com a campanha, está "seguro".

É o segundo atentado que Trump sofre desde o início da corrida eleitoral americana. Em 13 de julho, durante um comício na Pensilvânia, Trump foi alvo de um tiro de raspão na orelha.

Na época, Donald Trump ficou ferido e foi levado para o hospital. Um homem que assistia o comício morreu e outros dois foram socorridos em estado grave. O atirador foi morto.