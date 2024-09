Outsiders em SP, Marçal esbarra em rejeição alta e Datena vive fim de 'sonho'

Marçal se tornou protagonista da eleição paulistana e, além de incomodar os adversários, já estimula a prática do voto útil, conforme pesquisa qualitativa acompanhada pelo Estadão . Datena, por sua vez, indica que perdeu a esperança de se recuperar na disputa. Ontem, o candidato do PSDB chorou ao participar de uma entrevista e disse que, se não for eleito prefeito da capital paulista, não voltará a disputar cargos políticos.

Entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo, dois estreantes na política eleitoral vivem situações distintas na corrida deste ano. Enquanto o influenciador Pablo Marçal, do PRTB, se consolidou como o principal fenômeno ao disputar a liderança da eleição majoritária, segundo as pesquisas de intenção de voto, o nome do PSDB, José Luiz Datena, definha nos mesmos levantamentos.

No Datafolha divulgado na quinta-feira, Datena aparece com 6%, atrás da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 8%. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera as intenções de voto no levantamento com 27%, seguido do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e de Marçal, que registrou 19% no cenário estimulado. Na comparação com a pesquisa anterior do instituto, Datena oscilou negativamente um ponto porcentual. No início de agosto, ele chegou a atingir 14% das intenções de voto.

Já as chamadas pesquisas qualitativas têm mostrado um aumento da rejeição de Marçal. Segundo pesquisa qualitativa conduzida pelo Instituto Travessia, eleitores consideram recorrer ao voto útil para impedir que o influenciador avance para o segundo turno da eleição em São Paulo.

SENTIMENTOS

As pesquisas qualitativas não têm a mesma precisão metodológica que as quantitativas em relação à amostra, pois não têm o objetivo de representar todo o universo do eleitorado. Elas são realizadas com grupos específicos, de oito a dez pessoas, que, apesar de não terem valor estatístico, simbolizam os sentimentos de determinado segmento.