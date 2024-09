Guerra: Zelensky afirma que "infelizmente" governo Lula apoia a Rússia

Na mesma fala, o líder ucraniano considera que teve uma boa conversa com Lula durante o encontro entre os presidentes, mas que esperava mais da gestão atual

“Infelizmente eu acredito que eles (governo do brasileiro) apoiam a Rússia”, disse o presidente ucraniano em entrevista ao portal Metrópoles publicada nesta quarta-feira, 11. O líder do país europeu criticou a posição do governo brasileiro em relação à invasão russa à Ucrânia .

Na conversa, o mandatário disse que teve uma boa conversa com o líder brasileiro, mas que esperava mais da atuação de Lula após o encontro.

“Tive uma boa conversa com o presidente Lula e achei que ele me entendia. Fiquei grato por conhecê-lo, e fui muito aberto, absolutamente aberto. Achei que veria em sua experiência uma compreensão do que está acontecendo, e não apenas uma pacificação política”, disse o ucraniano.