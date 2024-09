Por que os candidatos aparecem em posições diferentes nas pesquisas para prefeito de SP?

As duas pesquisas mais recentes para a Prefeitura de São Paulo mostram variações nas posições dos três principais candidatos - Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB)- na corrida pelo comando da capital paulista. No levantamento da Quaest, divulgado nesta quarta-feira, 11, há um empate técnico, com o atual prefeito (24%) numericamente à frente, seguido pelo ex-coach e influenciador (23%) e pelo líder sem-teto (21%). Já na pesquisa AtlasIntel, também publicada na quarta, Boulos lidera com 28%, empatado tecnicamente com Marçal (24,4%), enquanto Nunes aparece mais atrás, com 20,1%.

Mas por que as pesquisas apresentam os candidatos em posições diferentes?

Raphael Nishimura, diretor de amostragem da Universidade de Michigan, aponta que as discrepâncias entre as pesquisas podem ser resultado das diferentes metodologias utilizadas pelos institutos. Enquanto a Quaest realiza entrevistas presenciais domiciliares, a Atlas utiliza coleta por meio de questionários online. Ambas ajustam a amostra para refletir as características do eleitorado de São Paulo.