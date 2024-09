Pesquisa Quaest em BH: Tramonte tem 27%, Fuad, 20%, e Engler, 16%

Pesquisa Quaest para a prefeitura de Belo Horizonte (MG) divulgada nesta quarta-feira, 11, indica que o apresentador e deputado estadual Mauro Tramonte, do Republicanos, lidera as intenções de voto no cenário estimulado, além de vencer todas as simulações de segundo turno propostas pelo levantamento.

No primeiro turno, Tramonte tem 27% de menções e é seguido pelo atual prefeito da capital mineira, Fuad Noman (PSD), citado por 20% dos entrevistados. O deputado estadual Bruno Engler, do PL, tem 16% de menções. Noman e Engler estão em empate técnico, dentro da margem de erro do levantamento, de três pontos porcentuais.

Engler é seguido pela deputada federal Duda Salabert, do PDT, com 11% de intenções de voto. A pedetista está numericamente à frente do deputado federal Rogério Correia, do PT, com 5% de citações. Engler e Salabert estão empatados tecnicamente, dentro da margem de erro, assim como Salabert e Correia.