O POVO News: Datafolha aponta Nunes e Boulos na liderança e oscilação de Marçal

O levantamento mostra o prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 27%, tecnicamente empatado com o deputado federal Guilherme Boulos (Psol), que atingiu 25%. Pablo Marçal (PRTB) registrou oscilação e saiu do empate triplo que havia na liderança, chegando a 19%.

Ao todo, 1.204 pessoas foram entrevistadas entre os dias 10 e 12 de setembro.

O programa também falará sobre o novo pedido de soltura da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, que voltou à prisão nessa segunda-feira, 9. A defesa de Deolane solicitou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a revogação da prisão preventiva da influenciadora.



A advogada retornou à prisão após descumprir as medidas cautelares. Deolane não poderia se manifestar por meio das redes sociais, da imprensa ou de outros meios de comunicação, mas, na saída da prisão, falou com a imprensa e com os fãs que estavam no local e ainda postou uma foto nas redes sociais.