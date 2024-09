Moraes dá 5 dias para PGR se manifestar sobre recurso de Tagliaferro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu cinco dias para a Procuradoria-Geral da República (PGR) dizer se concorda com o pedido do perito computacional Eduardo Tagliaferro para anular a apreensão do celular dele, o que na prática impediria o uso de provas eventualmente encontradas no aparelho.

O telefone foi confiscado no inquérito sigiloso aberto para investigar a fonte do vazamento das mensagens de auxiliares do gabinete de Alexandre de Moraes no STF e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no curso de investigações sobre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Tagliaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE.

A apreensão foi ordenada pelo ministro durante o depoimento do perito à Polícia Federal em São Paulo, no mês passado. O delegado que conduziu a oitiva consultou o advogado Eduardo Kuntz, que representa Tagliaferro e acompanhou a audiência, se ele entregaria espontaneamente o aparelho. Diante da recusa da defesa, e já munido do mandado de busca pessoal, o delegado confiscou o telefone.