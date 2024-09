Ceará: abono para professores de universidades estaduais é aprovado; veja datas e quem recebe

Os valores do pagamento variam entre R$ 2.940,60 e R$ 8.100,00 e será feito em parcela única no mês de outubro

Foi aprovado nesta terça-feira, 10, o projeto de lei de autoria do Governo do Ceará, assinado pelo governador Elmano de Freitas (PT), que cria o abono especial de valorização do magistério público superior do Estado do Ceará, variando de R$ 2.940,60 a R$ 8.100,00. Veja a lista completa abaixo.



Serão contemplados os professores do Grupo Ocupacional Magistério Superior (MAS) da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), da Fundação Universidade Regional do Cariri (Urca) e da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA).

O pagamento do abono salarial será feito em parcela única no mês de outubro de 2024, beneficiando os docentes ativos, inativos que integram as instituições.