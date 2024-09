O POVO News: Deolane deixa cadeia; Lula anuncia nova ministra no lugar de Silvio Almeida

Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na manhã desta segunda. A influenciadora ficará em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta segunda-feira, 9. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o programa irá abordar a saída da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra da prisão e trará atualizações sobre a escolha do presidente Lula (PT) para comandar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania após a exoneração de Silvio Almeida.

A advogada foi presa na última quarta-feira, 4, suspeita de envolvimento com organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A mãe de Deolane, Solange Bezerra, também foi presa durante a operação da Polícia Civil de Pernambuco e permanece detida.

A edição do O POVO News também abordará a nomeação da deputada estadual Macaé Evaristo (PT) para comandar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania após a exoneração de Silvio Almeida.

Almeida foi demitido do cargo após acusações de assédio sexual e a saída do ex-ministro foi confirmada na última sexta-feira, 6, depois de uma reunião com o presidente Lula.