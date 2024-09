Lewandowski encerra vínculo de ex-policial rodoviário federal condenado por corrupção

Gisdelson já havia sido demitido da corporação em 2019 via um procedimento administrativo da PRF. O decreto de Lewandowski encerra qualquer vínculo jurídico ou administrativo entre o condenado e o governo. Gisdelson foi condenado no âmbito da Operação Domiciano.

Os empresários detidos, atuantes nos setores de seguros, guincho e pátios, eram beneficiados com prioridade no atendimento de ocorrências pela PRF. Mesmo demitido desde 2019, só com o decreto, o condenado perde todos os vínculos com a União.