Boulos, Nunes ou Marçal? Próximas pesquisas indicarão quem está na frente em SP; veja datas

A divulgação de pelo menos quatro pesquisas eleitorais deve agitar a disputa pela Prefeitura de São Paulo nesta semana. De acordo com o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estão previstas divulgações de levantamentos dos principais institutos de pesquisa do País: Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas e Atlas.

Como mostrou o Estadão, embora haja pequenas variações numéricas, os quatro últimos levantamentos de intenção de voto indicam o mesmo cenário: a um mês das eleições municipais, a capital paulista registra um empate triplo na liderança da corrida pela Prefeitura entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB). Esse cenário é sem precedentes nesta fase das últimas eleições.

Os holofotes das próximas pesquisas devem se concentrar em Pablo Marçal, cujo crescimento acelerado parece ter chegado ao fim na última semana, enquanto sua rejeição continua a subir. A campanha do prefeito Ricardo Nunes espera que ele amplie vantagem sobre Marçal, impulsionado pelo horário eleitoral gratuito, onde Nunes tem 6 minutos e 30 segundos de exibição.