Termômetro Agenda SP: fim das Cracolândias, internações e resgate do centro; veja

A pedido do Estadão , a plataforma Google Trends identificou dentro da análise feita entre 1º de janeiro a 20 de agosto de 2024 os principais questionamentos feitos em torno da Cracolândia, instalada no centro da capital.

Entretanto, a situação se tornou ainda mais grave com a dispersão dos usuários de drogas em 2022. Segundo levantamento realizado pelo governo, São Paulo tinha registrado 72 concentrações de dependentes distribuídos em 47 bairros, no primeiro semestre de 2023.

Com base nas pesquisas feitas no buscador, o Estadão perguntou às campanhas dos candidatos que se sobressaem na corrida pela Prefeitura de São Paulo quais são as propostas para acabar com a calamidade e revitalizar o centro da capital atingido pela venda e consumo de drogas.

A equipe de Nunes diz que existem 4.133 vagas de internação disponibilizadas pela Prefeitura e pelo governo estadual. "Além disto, temos a atuação dos 7 CAPS entregues e 30 equipes do Consultório de Rua, o que se soma às mais de 8 mil abordagens realizadas por mês pelo Redenção Na Rua. É um trabalho de perseverança, que deve continuar com base na parceria entre a administração municipal, a gestão estadual e a sociedade civil, para tratar de um problema de saúde pública e segurança", comentam.

"Os pilares continuam os mesmos: combate ao tráfico de drogas e tratamento para as pessoas. Com o uso de drones, as equipes registram a diminuição das cenas de uso a céu aberto", afirma a campanha, que diz ter como uma das bases o Programa Redenção, em execução desde 2018.

A campanha do atual prefeito diz que sua política de gestão para a Cracolândia já vem adotando uma abordagem multissetorial, combinando ações articuladas de segurança, saúde, assistência social e direitos humanos na região central. De acordo com a equipe de Nunes, um levantamento recente mostra uma média de 900 pessoas, enquanto, em 2016, havia uma concentração de quase 4 mil pessoas. O grupo atribui a redução do número de usuários à abordagem e à ampliação do acesso às internações voluntárias para dependentes.

A segunda frente proposta pela campanha é garantir perspectiva para as pessoas imersas na situação. O plano para administração de Boulos é implementar um programa de recuperação social e geração de emprego para aqueles em tratamento nos CAPS Móveis, promovendo capacitação e parcerias com empresas e comerciantes da região. "Além disso, vamos cadastrá-las nos programas de moradia da Prefeitura e do Minha Casa Minha Vida, para que tenham moradia digna", diz a campanha.

O apresentador diz que, caso eleito, pretende tratar a Cracolândia de forma integrada por diferentes áreas da administração municipal, em parceria com as forças de segurança estadual e federal, Ministério Público e Justiça para bloquear o fornecimento de drogas no centro de São Paulo e nos outro pontos de concentração espalhados pela cidade.

A campanha da candidata ressalta que os usuários devem receber atendimento especializado em dependência química e saúde mental, combinado com estratégias de moradia e assistência social para afastá-los do fluxo. A equipe também diz que a gestão planeja construir um plano de reestruturação da vida das pessoas afetadas pelo vício e acabar com a "porta giratória", ou seja, quando um usuário é internado e depois acaba voltando para o fluxo. "Vamos tratar isso na origem e individualizar o atendimento. Hostilidade e violência com essas pessoas só alimentam o sistema, porque dificultam a aproximação e conversa com quem está precisando de ajuda", responde.

Marina Helena

A economista diz que, em parceria com o governo estadual, sua administração agirá com tolerância zero e perseverança contra quem vende drogas a céu aberto em São Paulo. "Estabeleceremos parcerias eficientes com instituições e o governo do Estado, promovendo um tratamento que evite a reincidência dos usuários".

Internação compulsória de dependentes

Ricardo Nunes

Para a campanha do atual prefeito a internação compulsória tem que ser prevista assim como são as demais modalidades. "Se a pessoa está lá, vivendo na Cracolândia há cinco anos, sendo consumida pela droga, é compromisso do poder público oferecer suporte, seja qual for o modelo", argumentam.

A equipe também diz considerar a discussão muito mais ideológica do que prática. "Hoje, temos as equipes multissetoriais que fazem o trabalho excelente abordando e convencendo as pessoas. O melhor método para qualquer tratamento é o convencimento, mas não deixaremos as pessoas morrerem lá sem amparo".

Boulos

Para o deputado, a internação compulsória não é uma decisão política, mas sim uma decisão médica. A campanha do psolista diz que cada caso deve ser avaliado por equipes especializadas e critica as medidas tomadas por Nunes. "A abordagem violenta da atual gestão foi um fracasso. Por isso, vamos buscar a retomada de vínculos familiares dos usuários de crack, com tratamento humanizado, envolvendo assistência social, moradia e trabalho", comenta.

Datena

Segundo a equipe do apresentador, os dependentes químicos serão acolhidos de maneira humanizada pelos serviços sociais da prefeitura e receberão tratamento digno para se livrar das drogas. "Internação compulsória será admitida somente nas situações em que, comprovadamente, o indivíduo não tem condições de discernir sozinho sobre o problema, com laudo médico e aprovação da Justiça".

Tabata Amaral

A campanha da deputada diz ser a favor da internação compulsória, desde que seja uma decisão médica e respeite um tratamento humanizado e individualizado, em vez de uma decisão política.

"Nós vamos oferecer equipes de assistência social que conheçam as pessoas pelo nome e busquem reconectá-las com suas famílias e histórias, assim como atendimento de saúde especializado em dependência química e saúde mental", dizem.

Marina Helena

A economista se diz a favor da internação compulsória. Marina argumenta que maior parte dos integrantes da Cracolândia está lá há mais de 5 anos e não responde mais por si. "Com o acompanhamento de familiares e médicos, precisamos resgatar a vida e a liberdade dessas pessoas", responde.

Revitalização do centro

Ricardo Nunes

A campanha do atual prefeito afirma que o centro da capital já passa por um processo de revitalização que começou em 2018, que teve início com o Novo Vale do Anhangabaú, a entrega das fases 2 e 3 da Praça das Artes e a instalação do Parque Augusta-Bruno Covas. De acordo com a equipe, outras ações, como a reabertura da Vila Itororó e a concessão do Mercadão e do Terraço do Martinelli, contribuem para completar um roteiro turístico do centro histórico.

"A inauguração do Parque Princesa Isabel, a requalificação da Praça da Sé e do Largo do Arouche, bem como a reforma do Calçadão da Cleveland, o retrofit do Hotel Cambridge e do Lord Hotel são qualificações do espaço urbano que trazem visitantes, além de atrair a instalação de investidores e novos escritórios para a região", comenta.

Segundo a campanha, estão previstos para a próxima gestão o VLT Central, a recuperação das escadarias da Avenida Nove de Julho e da Casa das Retortas, a revitalização do Parque Dom Pedro II, o futuro Parque do Bixiga e a nova sede do governo do Estado.

Boulos

Para a equipe do deputado, para resolver a Cracolândia é preciso ação contínua e permanente, evitando rupturas e consolidando a atenção do poder público nas três frentes - acolhimento humanizado, emprego e moradia e segurança pública em parceria com os governos estadual e federal. "Não tem bala de prata, mas é possível mudar a realidade na região".

A campanha menciona o programa Novo Centro, que promete ajudar na recuperação do entorno da Cracolândia, a partir do fortalecimento da vocação baseada na economia criativa e no lazer, implantando um circuito turístico, gastronômico e cultural no centro. "Vamos investir em programas de retrofit de prédios públicos abandonados para mudar as áreas atualmente degradadas, e recuperar as ruas comerciais, estabelecendo um circuito de compras em parceria com o Ministério do Turismo em ruas do Brás, Bom Retiro, 25 de Março e Santa Efigênia", responde.

Datena

O apresentador considera que o processo será complementado por políticas de desenvolvimento econômico nas regiões afetadas, com projetos de requalificação urbana e incentivos fiscais para os comerciantes.

Tabata Amaral

A candidata diz que planeja criar um órgão executivo na Prefeitura voltado para a requalificação do centro, recuperando a região onde fica o epicentro da Cracolândia. Entre as medidas sob responsabilidade desse órgão está encontrar uso para os 20% de imóveis vazios na localidade, por meio da ampliação do aluguel social e requalificação habitacional junto às entidades sem fins lucrativos.

Tabata também diz que pretende criar o Distrito Eletrônico da Santa Ifigênia, para atrair empresas de tecnologia, instituições de pesquisa científica, startups, incubadoras e aceleradoras para a região, tornando o espaço um ambiente propício ao desenvolvimento tecnológico e inovação. "Tenho também um compromisso com uma zeladoria intensa na região e um programa de recuperação das calçadas com grande fluxo de pedestres", diz.

Marina Helena

"Depois que as Cracolândias da cidade forem extintas, os imóveis passarão por uma valorização natural", diz a economista.