Promotoria no Maranhão acusa de enriquecimento prefeito que recebeu R$ 1,3 mi em 443 depósitos

As movimentações financeiras do prefeito de Rosário, Calvet Filho (PSC), e de seus parentes, com valores sem origem identificada, levaram o Ministério Público do Maranhão a ajuizar ação civil pública por suposto ato de improbidade administrativa do gestor municipal. Familiares dele e empresas ligadas aos Calvet também são citadas na ação, ao lado de sócios de outras companhias que firmaram contratos com a administração municipal.

O Estadão pediu manifestação do prefeito na quinta-feira, 5, e na sexta, 6, por e-mails enviados à Secretaria de Comunicação. O espaço está aberto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As investigações da Promotoria indicam que a filha mais velha do prefeito estuda Medicina em uma faculdade particular de São Luís, cuja mensalidade é de R$ 12.626,00. A outra filha estuda em uma escola com mensalidade de R$ 2.800,00.