PM cai do cavalo e morre antes do Desfile de 7 de Setembro em SP

O subtenente da Polícia Militar de São Paulo Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, morreu na manhã deste sábado, 7, após sofrer uma queda do cavalo com o qual participaria do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Sambódromo do Anhembi, Zona Norte de São Paulo.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) lamentou o ocorrido e informou que a causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que afirma estar prestando apoio aos familiares. Não se sabe se a queda foi motivada por um mal súbito ou se foi o que provocou a morte do policial.

Silva tinha 32 anos de corporação e atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Sua promoção a subtenente foi publicada no Diário Oficial de São Paulo na última sexta-feira, 6.