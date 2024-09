Plateia grita em apoio a Alexandre de Moraes antes do desfile em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que está na tribuna de autoridades do desfile do 7 de Setembro em Brasília, recebeu gritos amigáveis de um grupo de espectadores e acenou de volta, ainda antes do início do evento. As pessoas que têm acesso às arquibancadas próximas à tribuna são principalmente funcionários do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e convidados. Diferentemente do grupo político bolsonarista, esse segmento da sociedade tem boa relação com o ministro.

Na Esplanada dos Ministérios, onde ocorre o desfile, há áreas isoladas, pontos de revistas e atiradores de elite de prontidão para atuar caso a integridade das autoridades e do público seja ameaçada. São mais de cinco mil agentes trabalhando na segurança, sendo 2.500 membros da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), 2.000 militares das Forças Armadas e 600 do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

Além do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, a cerimônia vai contar com a participação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso. Também estarão presentes os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, além de ministros de Estado.