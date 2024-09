Desfile do 7 de Setembro em Brasília é marcado por aceno de Lula a Moraes e ausências

O desfile militar de 7 de Setembro realizado na manhã deste sábado, 7, na Esplanada dos Ministérios, contou com o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na primeira fila da tribuna de autoridades, marcando o aceno do chefe do Executivo à Corte. O convite do petista foi um gesto de apoio ao ministro, alvo de bolsonaristas em manifestação que pediu seu impeachment.

A cerimônia contou ainda com a participação de outros cinco ministros do STF, todos convidados por Lula para ocupar a tribuna para dar brecha à presença de Moraes, que foi recebido com gritos de apoio de um grupo de espectadores. Embora ausente no desfile, o ministro da Suprema Corte Flávio Dino utilizou as redes sociais para afagar Moraes e lembrar o ‘monopólio da última palavra’ da Corte.

Também participaram do evento o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (PSB), o ministro da Defesa, José Múcio, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que assim como Moraes, recebeu ataques de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o ato na capital paulista.