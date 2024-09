Boulos: São Paulo não se beneficia da guerra antidemocrática dessa turma na Avenida Paulista

Boulos fez neste sábado, 7, uma caminhada pelas ruas de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A candidata a vice na sua chapa, Marta Suplicy (PT), não compareceu. Boulos foi acompanhado por dois ex-prefeitos paulistanos: a deputada federal Luiza Erundina (PSol) e do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Boulos acrescentou que, enquanto ele estava na periferia, os "adversários estão em manifestação para ficar atacando a democracia, as instituições e defendendo o golpismo", conforme suas palavras.

Em uma das rápidas falas em cima do carro de som, Haddad falou sobre "derrotar o bolsonarismo em São Paulo", com a eleição de Boulos a prefeito. Disse ainda que o psolista é o único candidato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade. "Por outro lado, Bolsonaro tem dois", afirmou, fazendo referência a Ricardo Nunes (MDB) e a Pablo Marçal (PRTB).

Ao discursar, o ministro da Fazenda adotou um tom político, relembrando sua gestão como prefeito de São Paulo. Com isso, pautas econômicas ficaram em segundo plano. Mais cedo, no mesmo evento, criticou a gestão de Ricardo Nunes (MDB) e chamou Pablo Marçal (PRTB) de estelionatário. Ao fim da caminhada, que durou cerca de uma hora, apenas Boulos falou rapidamente com a imprensa. Haddad se retirou logo após o encerramento oficial.