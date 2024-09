Bolsonaro se sente mal e vai a hospital, mas ida a ato na Avenida Paulista segue confirmada

Na capital paulista, o eleitor bolsonarista está dividido entre Ricardo Nunes, detentor oficial do apoio de Bolsonaro, e Pablo Marçal, que encarna o "modo Bolsonaro" com maior naturalidade, razão pela qual tem conquistado seguidores do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se sentiu mal neste sábado, 7, e recorreu ao hospital Albert Eistein, em São Paulo. Ele teria tido uma gripe e ficado sem voz, conforme pessoas ligadas ao ex-presidente disseram à Folha de S.Paulo. A presença dele no ato contra o Supremo Tribunal Federal (STF) na Avenida Paulista, em São Paulo, está confirmada.

A presença dele na coração financeiro do País tem importância de dimensão eleitoral. Na capital paulista, o eleitor bolsonarista está dividido entre Ricardo Nunes, detentor oficial do apoio de Bolsonaro, e Pablo Marçal, que encarna o "modo Bolsonaro" com maior naturalidade, razão pela qual tem conquistado seguidores do ex-presidente. Ele poderá testar sua capacidade de transferências de voto nesta tarde.

Os temas do conservadorismo brasileiro, trabalhados por Marçal com uma retórica de enfrentamento ao dito "sistema", têm conquistado parte significativa do eleitorado seguidor de Bolsonaro. Conforme o último Datafolha, contratado pela TV Globo, mostra empate triplo na corrida eleitoral.