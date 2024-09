Procuradoria da Mulher no Senado diz que denúncias contra Silvio Almeida são 'gravíssimas'

A Procuradoria da Mulher no Senado, ocupada pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), afirmou, em nota divulgada nesta sexta-feira, 6, que as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, são "gravíssimas" e pediu investigação "com o rigor e a celeridade que o caso exige".

"A Procuradoria da Mulher no Senado Federal, por mim liderada, considera gravíssimas as denúncias de assédio sexual atribuído ao ministro de Estado Silvio Almeida e espera que sejam investigadas com o rigor e a celeridade que o caso exige, resguardado o principal legal da ampla defesa", afirmou.

Apesar de defender que haja o direito à ampla defesa por parte de Silvio Almeida, a senadora demonstrou solidariedade às mulheres que denunciaram o ministro por assédio. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, seria uma das vítimas de Almeida.