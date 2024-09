O que é o Me Too? Conheça ONG que divulgou denúncias contra Silvio Almeida

A origem da ONG vem do movimento Me Too, que surgiu em 2006 nas redes sociais. Naquele ano, a ativista americana Tarana Burke usou a hashtag #MeToo (eu também, em português), no MySpace, para dar apoio a uma adolescente de 13 anos vítima de abuso sexual.

Responsável por divulgar as informações dos supostos assédios sexuais cometidos pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, a ONG Me Too Brasil presta apoio a mulheres e homens vítimas de violência sexual desde 2020. Foi a organização que publicou uma nota afirmando que recebeu denúncias contra Almeida. O ministro, que deve perder o cargo na Esplanada, nega as acusações.

A ONG que revelou as denúncias contra Silvio Almeida foi criada em 2020 na esteira do movimento americano. Marina Ganzarolli, advogada especializada em Direito da Mulher, é a fundadora e presidente da organização. Segundo o site do Me Too Brasil, o intuito do grupo é "quebrar o silêncio" de vítimas de crimes sexuais, ofertando um espaço de denúncias anônimo para elas.

"Consolidar-se como a principal referência em violência sexual no Brasil a partir de um modelo economicamente sustentável de impacto, contribuindo para o efetivo acesso à Justiça, a criação de políticas públicas e a transformação das estruturas de poder que silenciam as vítimas de violência sexual", diz o site do Me Too Brasil.

Nesta quinta-feira, 5, a ONG afirmou que Silvio Almeida foi denunciado por assédio sexual por ex-integrantes do ministério. O Me Too Brasil omitiu o nome das denunciantes sob o argumento de que era preciso protegê-las, mas assegurou ter o consentimento das vítimas para expor o assunto. Segundo o portal Metrópoles, uma das vítimas é a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.