O POVO News: Deolane pede para deixar a prisão; Lula decide permanência de Silvio Almeida

Denúncias contra Silvio Almeida foram apresentadas pela organização Me Too Brasil. Em nota, ministro negou e afirmou que as acusações são falsas

A influenciadora Deolane Bezerra foi presa na última quarta-feira, 4, suspeita de envolvimento com organização criminosa especializada em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Deolane teve a prisão mantida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) após audiência de custódia realizada nessa quinta. A mãe da advogada, Solange Bezerra, também foi detida durante a operação da Polícia Civil de Pernambuco. A defesa da inflenciadora entrou com o habeas corpus, que ainda não foi julgado.

As denúncias foram confirmadas pela organização Me Too Brasil e, segundo o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, a ministra da Igualdade Racial Anielle Franco seria uma das possíveis vítimas. A afirmação não foi validada pela Me Too Brasil, que preferiu preservar o nome das denunciantes.

Horas após a divulgação do caso, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, chegou a publicar uma foto em que aparece beijando a testa de Anielle Franco.