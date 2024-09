Nunes minimiza declaração de Bolsonaro sobre ser 'muito cedo' para se engajar em sua campanha

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), minimizou a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que ainda é "muito cedo" para se engajar "massivamente" em sua campanha. Nunes reafirmou o apoio de Bolsonaro ao seu nome e disse que haverá o "momento certo" para intensificar a participação do ex-presidente. "Ele [Bolsonaro] está com a gente. Vai ter o momento certo de intensificar [a atuação dele na campanha]. Ele estava em Minas [quando deu a declaração sobre não estar no momento certo de se engajar]. Aí as pessoas perguntam para ele [sobre a minha campanha] quando ele está no Paraná, no Mato Grosso. Ele está correndo o Brasil todo", disse Nunes em sabatina ao portal UOL e ao jornal Folha de S.Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ontem, Bolsonaro disse que o apoio mais explícito ao prefeito não parte dele e que ainda é cedo para se envolver massivamente na campanha do emedebista. "Pode ser que tenha que esperar um pouco mais", disse o ex-presidente após um comício de campanha em Belo Horizonte (MG) na última quinta-feira, 5.

A declaração contraria o que disse mais cedo, no mesmo dia, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governador insistiu que Bolsonaro iria entrar na campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, de quem ao menos formalmente é aliado; o vice na chapa de Nunes, coronel Mello Araújo (PL), foi indicado pelo ex-presidente. De acordo com o governador, os detalhes seriam definidos após o feriado do 7 de Setembro. No entanto, Bolsonaro tem relutado em apoiar Nunes de forma mais explícita e ainda não gravou para o horário eleitoral do prefeito, como se espera. Questionado sobre a insistência em ter Bolsonaro engajado em sua campanha, apesar da resistência do ex-presidente, Nunes afirmou que os jornalistas estão mais preocupados com isso do que ele. "Quem vai sair no santinho sou eu. O 15 sou eu", disse o prefeito, acrescentando que Bolsonaro representa um apoio "superimportante" para sua candidatura.