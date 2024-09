Zanin pede parecer da PGR sobre bloqueio das contas da Starlink para pagar multas do X

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu nesta quinta-feira, 5, que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre o pedido para desbloquear as contas bancárias da Starlink, empresa de Elon Musk especializada em internet via satélite.

O primeiro pedido da empresa foi negado pelo ministro. Antes de analisar o novo recurso, ele solicitou um parecer do procurador-geral Paulo Gonet.

"Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o agravo regimental interposto", escreveu.