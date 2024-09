Torço para que a democracia teste figuras antissistema, de discursos fáceis, diz Renan Filho

O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirma torcer para que figuras políticas com discurso antissistema possam ter gestões testadas de forma a certificar suas incapacidades. "Eu mesmo torço para que a democracia, que é um jogo de tentativas e erros, teste algumas figuras que fazem discursos fáceis e não entregam nenhum resultado", diz.

As falas do ministro foram feitas na manhã desta quinta-feira, 5, em discurso na mesa de abertura da oitava edição do Fórum Nacional de Controle, com o tema "Governança de Infraestrutura: Planejamento, Financiamento e Impactos Climáticos", realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A defesa sobre "testar" figuras antissistema foi feita no momento em que Renan Filho citava os pilares que julga como fundamentais para uma boa governança: ética, transparência e proximidade. Sobre o último pilar, avaliou que falta na política tradicional ações que sejam compreensíveis para todos, o que, para ele, abre espaço para ascensão da antipolítica.