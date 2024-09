O POVO News: Boulos, Marçal e Nunes têm empate técnico em nova pesquisa Datafolha

A edição também as atualizações da prisão de Deolane Bezerra e o pedido do ministro Nunes Marques de mandar o desbloqueio do X para votação no plenário

Nesta quinta-feira, 5, o programa O POVO News realiza mais uma edição. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio comenta sobre a nova pesquisa Datafolha de São Paulo, com empate técnico entre Guilherme Boulos (Psol), com 23%, e Pablo Marçal (PRD) e Ricardo Nunes (MDB), com 22% cada.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A edição também aborda a doação de R$ 30 milhões de reais do PT para a campanha de Boulos, além da garantia que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de endossa a disputa eleitoral de São Paulo.

O programa terá ainda a repercussão do pedido do ministro Nunes Marques , do Supremo Tribunal Federal (STF), de pedir que a decisão que determinou o bloqueio do X seja analisada no plenário da Corte.

O POVO News terá entrevista com o repórter Lucas Arruda, da Rádio CBN Recife, para abordar a prisão da inflenciadora Deolane Bezerra, assim como Jorge Hélio, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para falar sobre a suspensão do X.



O jornalista do O POVO, João Paulo Biage atualiza sobre as principais notícias de Brasília e o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, é responsável pelo editorial.

Serviço

O POVO News