Vou acabar com farra de obras emergenciais em SP, diz Tabata

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, criticou as obras emergenciais realizadas pela gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) na cidade. A declaração foi feita em sabatina à Rádio Eldorado.

A deputada federal relembrou as investigações que têm sido feitas pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCM). Um suposto conluio é apontado em ao menos 223 dos 307 contratos, por conta de indícios de combinação de preços. A reportagem divulgada pelo UOL na última segunda-feira, 2, detalha que foram gastos mais de R$4,3 bilhões.

"São obras sem licitação, sem transparência, com superfaturamento. São oito vezes mais do que foi feito no auge da pandemia, quando havia os hospitais de campanha emergentes de fato", afirma a candidata. "A Prefeitura não tem plano para 700 dos 800 pontos críticos de deslizamento. E fica fazendo obra sem necessidade."