TV: Tarcísio mira eleitores de Marçal e diz que Nunes tem mais chance contra Boulos no 2º turno

Em gravação exibida no horário eleitoral desta quarta-feira, 4, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), diz que Pablo Marçal (PRTB) é a "porta de entrada" para Guilherme Boulos (PSOL) e que só o prefeito Ricardo Nunes (MDB) tem chance de vencer o líder sem-teto num eventual segundo turno. A nova peça, segundo integrantes da campanha de Nunes, tem como objetivo conquistar o voto de eleitores do ex-coach, que aparece nos levantamentos recentes empatado tecnicamente com os candidatos do PSOL e MDB.

"As pessoas me perguntam: por que você tem certeza que o Ricardo Nunes é o melhor? Tenho vários motivos. Parceria, confiança, caráter. Mas um deles é que eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos. E hoje, o Pablo é a porta de entrada para o Boulos. Porque num segundo turno entre os dois, o Boulos pode ser eleito. E aí quem perde é São Paulo. Basta ver as pesquisas: só Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno", diz a peça que foi ao ar nesta quarta-feira, 4.

O apelo de Tarcísio para que os eleitores optem pelo voto útil em Ricardo Nunes ocorre em meio ao risco de o prefeito não avançar para o segundo turno. Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, Boulos aparece com 40% das intenções de voto no segundo turno, contra 37% de Marçal, configurando um empate técnico. Já Nunes tem 45% de intenções de voto contra 35% do candidato do PSOL, ou seja, uma vantagem de 10 pontos porcentuais. Esses dados foram apresentados na gravação de Tarcísio.