Teremos programa de crédito de R$ 500 a R$ 5 mil para pequeno negócio, diz Tabata em sabatina

A candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSB, Tabata Amaral, afirmou que sua eventual gestão contará com uma série de programas voltados para o empreendedorismo. Um deles é o acesso de R$ 500 a R$ 5 mil para quem abre seu pequeno negócio. Ela deu a declaração em sabatina promovida pela Rádio Eldorado.

A iniciativa seria feita em parceria com o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França (PSB). Ele foi fiador da candidatura de Tabata ao lado do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços Geraldo Alckmin (PSB), que deve aparecer na TV de maneira surpreendente em breve, de acordo com a candidata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Tabata ressalta que a relação com o governo federal é mais próxima do que com o estadual, de Tarcísio de Freitas (Republicanos). "Para poder financiar a expansão de vagas em tempo integral, primeiro em 50% e depois 100%, vamos precisar do repasse do Ministério da Educação, do ministro Camilo Santana (PT)", afirma.