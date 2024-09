Tabata diz ter compromisso de metade do secretariado formado por mulheres

A candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, se comprometeu nesta quarta-feira, 4, de que metade de seu secretariado será composto por mulheres, em sabatina promovida pela Rádio Eldorado.

Segundo ela, as mulheres são as primeiras a acordarem sobre o extremismo de candidatos como Pablo Marçal (PRTB) nas pesquisas. "Não é brincadeira quando a gente fala de um candidato que já foi condenado, preso, só foi solto porque entregou os seus comparsas, e que a gente sabe que tem inúmeras ligações com o crime organizado", diz.

Em relação à sua posição na corrida eleitoral, a deputada federal disse que seu principal obstáculo é o fato de ainda ser pouco conhecida. "Eu larguei em quinto lugar, passei o Datena e agora estou em quarto. Isso se confirmou ontem (terça-feira, 3)."