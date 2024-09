Tabata diz em sabatina não ter medo de perder eleitores para o 'voto útil'

A candidata à Prefeitura de São Paulo e deputada federal Tabata Amaral (PSB) afirmou que não teme perder eleitores para o "voto útil" com o avanço da campanha eleitoral. "Tem que ter coragem e firmeza para administrar de uma cidade como essa, a rua me diz que há um caminho para a gente", afirmou a parlamentar em sabatina à Rádio Eldorado na manhã desta quarta-feira, 4.

A candidata do PSB afirmou que busca o eleitor de perfil independente e que não receia repetir a sina de candidatas como Simone Tebet (MDB) e Marina Silva (Rede), que se posicionaram ao centro e não conseguiram se viabilizar eleitoralmente.

Tabata criticou seus oponentes por não adotarem o mesmo o tom combativo que ela contra candidatura do empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB). Segundo a parlamentar, é preciso separar o que é ético do que é estratégia de campanha. "O (Guilherme) Boulos não estava atacando Marçal porque ele tem sua única chance de ganhar essa eleição se, 'Deus me livre e guarde', for Boulos e Marçal no segundo turno", disse Tabata. Enquanto isso, segundo a candidata do PSB, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não combate Marçal de forma enfática porque quer o apoio do ex-coach em um eventual segundo turno.