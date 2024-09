Justiça Eleitoral do Rio muda de lugar 53 zonas eleitorais na capital, Baixada e interior

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alterou o local de 53 zonas eleitorais na cidade do Rio e em outras nove cidades da baixada fluminense e do interior do Estado.

A medida afeta, ao todo, 171.341 eleitores das cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaguaí, Japeri e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Itaboraí e Niterói, na Região Metropolitana e Sapucaia, no interior do Estado, além da capital.

Segundo a entidade, o remanejamento levou em conta um estudo realizado pela Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional do TRE-RJ, que apontou que a chegada das urnas eletrônicas nas regiões onde estavam as antigas zonas eleitorais mobilizava um grande efetivo policial, além do transporte necessitar de veículos blindados.