Bolsonaro lança site com lista de candidatos que apoia na eleição municipal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) lançou um site com a lista dos candidatos apoiados por ele nas eleições de 2024. O ex-chefe do Executivo tem candidatos em todos os Estados e em, pelo menos, 109 cidades.

São Paulo é o Estado com maior número de cidades com candidatos apoiados por Bolsonaro, com 31 cidades. Na segunda colocação, vem o Rio de Janeiro, com 12 municípios.

A capital paulista também é a que lidera a lista de candidatos apoiados em capitais, com 57 nomes, seguida pela cidade do Rio de Janeiro, com 54 candidatos a vereador. Na terceira colocação está Fortaleza, com 45 postulantes.