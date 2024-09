Vamos garantir que a GCM tenha armamento adequado e câmeras corporais, diz Boulos

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos afirmou que a Guarda Civil Municipal (GCM), em sua gestão, terá armamento "adequado" às suas funções e fará uso de câmeras corporais. As declarações ocorreram em sabatina na Rádio Eldorado , nesta terça-feira, 3. O candidato foi o segundo entrevistado da série.

Boulos continuou: "o papel central da GCM é policiamento de proximidade, preventivo, ostensivo de proximidade, fazer a Escola Segura com a ronda escolar na entrada e saída dos estudantes, fazer a ronda no bairro, estar presente onde tem maiores índices de criminalidade, no ponto de ônibus de manhã, nas regiões onde tem mais roubos, principalmente roubo e furto de celular".

O candidato disse que não vai subtrair o número de fuzis que a GCM já obtém, mas que quer um armamento "compatível" ao seu trabalho.

"Eu não vou tirar nenhum (fuzil). O que tem, não tem por que você tirar. O que nós vamos garantir é que a Guarda tenha o armamento adequado, compatível com o que é sua função e seu trabalho", declarou. "E com câmeras corporais, claro. Acho que isso é uma questão essencial, para a Polícia Militar, que lamentavelmente retrocedeu no governo Tarcísio, e também para a Guarda."