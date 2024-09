PF investiga ataque hacker contra a corporação; STF e Anatel também foram afetados

A Polícia Federal (PF) informou nesta terça-feira, 3, que vai investigar a origem do ataque hacker que deixou os sistemas da corporação fora do ar. A PF afirma que o portal de serviços passou por uma "instabilidade" e garante que os sistemas internos não foram comprometidos.

Em nota, o STF informou que, na última quinta-feira, 29, um dia antes de Alexandre de Moraes mandar bloquear o X no Brasil, os sistemas do tribunal foram sobrecarregados com milhares de acessos simultâneos e ficaram indisponíveis por cerca de 10 minutos. Àquela altura, a rede social já estava sob ameaça de suspensão.

"No último dia 29/08, sistemas do STF foram alvo de um DDoS (ataque de negação de serviço), ou seja, milhares de acessos simultâneos com o intuito de desequilibrar a rede e inviabilizar os serviços. Os sistemas ficaram inoperantes por menos de 10 minutos. A equipe técnica do tribunal agiu rapidamente, retirando os serviços do ar e implantando novas camadas de segurança, de modo que todos os acessos foram normalizados e não houve nenhum prejuízo operacional ao tribunal", informou a corte.

A Anatel confirmou que, após começar a cumprir a decisão sobre o X, detectou um aumento de tentativas de derrubada de seus sistemas. Segundo a agência, a ofensiva era esperada e as "instabilidades" foram "momentâneas".