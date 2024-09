O POVO News: Marçal, Nunes e Boulos empatados em 1º em pesquisa Real Time

Marçal pontua em primeiro lugar, com 21% das intenções de voto. O atual prefeito e o candidato do Psol pontuam 20%

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 3. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a mais recente pesquisa Real Time para Prefeitura de São Paulo. No levantamento, os candidatos Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) aprecerem empatados em 1º lugar, dentro da margem de erro.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Marçal pontua em primeiro lugar, com 21% das intenções de voto. O candidato vem em uma crescente na disputa eleitoral da capital paulista, em uma postulação cheia de declarações polêmicas e investigações judiciais.