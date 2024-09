Meta é em quatro anos tornar elétrica ou híbrida 50% da frota de ônibus de SP, diz Boulos

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) falou nesta terça-feira, 3, sobre a transição energética da frota de ônibus na capital. Disse que a médio prazo tem como meta tornar elétrica ou híbrida ao menos 50% dos veículos disponíveis para o transporte urbano.

A fala se deu durante pergunta sobre mobilidade e planejamento da cidade. "Embora o custo inicial hoje do carro elétrico seja mais caro do que o diesel, o custo de rodagem dele é muito menor, o que no fim do dia também permite o barateamento do sistema", disse.

Terceirização