Toda a militância do PSDB está participando da minha campanha, afirma Nunes

O candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) disse nesta segunda-feira, 2, que "toda a militância do PSDB" está participando de sua campanha eleitoral. O candidato tucano na corrida eleitoral é o jornalista José Luiz Datena.

Perguntado sobre o apoio de vereadores do partido, o atual prefeito da capital paulista disse que os políticos saíram do PSDB e 100% deles estão de acordo com sua candidatura.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"O que acontece é que eles saíram do PSDB, apesar de ser um partido que tem atuação nos diretórios, era um exemplo de organização partidária. Teve uma intervenção federal, tirou os eleitos, colocou um interventor e aí aconteceu de trazer o Datena pra se filiar em cima da hora sem nenhuma militância", disse.