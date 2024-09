O POVO News: Datena parte pra cima de Marçal em debate; Musk cria perfil contra Moraes

José Luiz Datena irrita-se com Pablo Marçal e candidatos quase partem para as vias de fato

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 2. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a confusão ocorrida em debate eleitoral em São Paulo, além dos últimos capítulos do embate envolvendo Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes.

O clima esquentou no debate promovido pela TV Gazeta e Canal MyNews entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo. Durante uma troca de questionamentos entre José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), o ex-apresentador chegou a deixar o púlpito após ser provocado pelo concorrente das eleições.